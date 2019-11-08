Житель Лимана прятался от суда под кроватью

18-летний житель Лимана (Донецкая обл.) был объявлен в розыск после того как сменил место проживания в надежде скрыться из поля зрения полиции. За несколько месяцев до этого он совершил угон, за что ему угрожал длительный срок лишения свободы, сообщает сегодня, 8 ноября, Славянский отдел полиции Донецкой области.

«В августе полицейскими Лимана был раскрыт факт незаконного завладения автотранспортом. Тогда трое молодых местных жителей угнали чужой "ВАЗ 2105", покатались по городу и бросили автомобиль у озера, перед тем намеренно повредив его. После установления личностей правонарушителей, один из них пустился "в бега"», – говорится в сообщении.

18-летний разыскиваемый несколько раз менял места проживания, выезжая за пределы города и возвращаясь обратно. Полицейские отслеживали все перемещения и задержали его на одном из адресов – во время их "визита" правонарушитель пытался спрятаться под кроватью.

Сейчас задержанному выбрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, под которым он будет ожидать суда. Согласно ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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