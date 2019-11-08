Решение Суда ООН является мировым прецедентом и будет слишком дорого стоить России, – Климкин

Решение Суда ООН является мировым прецедентом и будет слишком дорого стоить России, – Климкин

08.11.19 21:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Решение Международного суда ООН о приемлемости жалобы Украины о финансировании Россией терроризма на Донбассе является мировым прецедентом и будет очень дорого стоить РФ во всех смыслах. Об этом в Twitter заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«То, что РФ делала и делает на Донбассе, будет предметом рассмотрения Международного суда ООН. Сегодняшнее решение будет очень дорого стоить России во всех смыслах. Оно является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться», – написал Климкин.

Он поблагодарил всю украинскую команду за то, что довели это дело в Международном суде ООН до в хоть и промежуточной, но очень важной победе.

«Это – невероятная команда, без комплиментов», – подчеркнул экс-министр.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ.

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