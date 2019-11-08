Решение Суда ООН является мировым прецедентом и будет слишком дорого стоить России, – Климкин

Решение Международного суда ООН о приемлемости жалобы Украины о финансировании Россией терроризма на Донбассе является мировым прецедентом и будет очень дорого стоить РФ во всех смыслах. Об этом в Twitter заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«То, что РФ делала и делает на Донбассе, будет предметом рассмотрения Международного суда ООН. Сегодняшнее решение будет очень дорого стоить России во всех смыслах. Оно является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться», – написал Климкин.

Он поблагодарил всю украинскую команду за то, что довели это дело в Международном суде ООН до в хоть и промежуточной, но очень важной победе.

«Это – невероятная команда, без комплиментов», – подчеркнул экс-министр.

Те, що РФ робила і робить на Донбасі, буде предметом розгляду Міжнародного суду ООН. Сьогоднішне рішення буде наддорого коштувати Росії у ВСІХ сенсах. Воно є світовим прецедентом і відповіддю для тих, хто скиглить, що важелів проти агресора немає. Вони є, за них потрібно боротися — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 ноября 2019 г.

Дякую всій нашій команді за те, що довели цю справу в Міжнародному суді ООН до хоч і проміжної, але дуже важливої перемоги. Це - неймовірна команда, без компліментів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 ноября 2019 г.

Всі, хто планували хоронити міжнародне права, можуть зупинитися. Так, рішення не приходять одразу і це розчарування для тих, хто переживає серцем втрати кожного дня. Але міжнародні закони - це теж справжня сила — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 ноября 2019 г.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!