Развитие экономики поможет реинтеграции Донбасса, – немецкий эксперт

Развитие экономики и предпринимательства поможет реинтеграции Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе дискуссии на выставке «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве заявил руководитель сектора сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Стефан Шленинг.

«Много лет назад я сам понял, что то, что ранее было непопулярным, сегодня популярно – IT, основы учета. Нужно перестроить работу учебных учреждений по Украине, и в частности на востоке Украины, чтобы молодое поколение могло приобретать необходимые навыки в этих учреждениях, чтобы потом находить работу, открывать свои предприятия и развивать экономику страны, делать свой регион успешным», – сказал он.

«В политическом плане это также будет важно для дальнейшего успеха. Я сам из Германии. Я рос в Западной Германии, очень близко к региону, где десятилетия была граница между Восточной и Западной Германией, и для меня было очевидно, что люди с обеих сторон экономически более развиты, они перемещаются на разные территории и это способствует привлекательности. В средней или долгосрочной перспективе это будет решающим политическим фактором, чтобы объединить страну», – считает Шленинг.

Руководитель сектора сотрудничества Представительства ЕС в Украине также рассказал, что есть три основных показателя, по которым европейские партнеры хотели бы добиться улучшения для экономики Донбасса, и дешевые кредиты – один из инструментов этого.

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