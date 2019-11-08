Сюда пришел российский криминал: В «ДНР» появился новый вид преступлений (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке стали снимать фары с дорогостоящих автомобилей. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«У работы стоит "Туарег" ( Volkswagen Touareg – ред.) без фар. Хочется верить, что человек их на полировку сдал, но зная то, как их в РФ воруют, не удивлюсь, что сюда пришла эта "тема"», – написал один из пользователей и опубликовал фото автомобиля без фар.

«Российский криминал вживается в просторы дыныры», – отреагировал на сообщение пользователь с никнеймом Дантес

Также пользователи обсуждают, что снять фары с такого автомобиля не сложно.

«А как их снять, не открыв капот?» – задает вопрос Владимир.

Иван: «Легко. Как и на "Каене" (Porsche Cayenne – ред.). Поэтому их и воруют»;

«Сын: « Так же, как и на "Каене"»;

Максим: «Легко, да не совсем. Так просто не высмыкнешь присоской. Там металлическая спица».

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