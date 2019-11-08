Музыкант из Донецкой области стал промальпинистом на Харьковщине

Житель Горняка (Донецкая обл.) принял участие в программе IOM по поддержке самозанятости и микропредпринимательства внутренне перемещенных лиц, защитил бизнес-план и получил оборудование для альпинизма, сообщает IOM Ukraine.

«Пять лет назад Максим закончил Харьковскую консерваторию. Решил не возвращаться в родной город Горняк в Донецкой области из-за экономической ситуации в регионе и близости к зоне вооруженного конфликта. Сначала устроился в Харьковской филармонии – играл на трубе в симфоническом оркестре, но зарплаты на жизнь не хватало, репертуар был преимущественно классический, а Максим любит джаз» – говорится в сообщении.

Альпинизмом Максим увлекается уже давно. «А может, хобби станет для меня профессией?» – подумал как-то и начал карьеру промышленного альпиниста. Принял участие в программе МОМ по поддержке самозанятости и микропредпринимательства ВПО, защитил бизнес-план и получил оборудование для альпинизма. Поездка в Польшу на сезонные работы не оправдала надежд: рабочий день длился 12 часов, платили всего 6 евро в час, в то время как расходы на проезд и проживание были высоки. Поэтому он вернулся в Харьков: здесь работы много.

Максим не жалеет, что бросил музыку, теперь он играет джаз для души.

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