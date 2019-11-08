В Авдеевке нашли схрон боеприпасов на территории учебного комбината

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) на территории здания бывшего учебного комбината полиция обнаружила схрон боеприпасов. Были изъяты 7 гранатометов, 6 гранат, 1 200 патронов к автоматическому оружию. Открыто уголовное дело. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины получили оперативную информацию о том, что местный житель незаконно хранит оружие и боеприпасы.

Во время проверки выяснилось, что 33-летний житель Авдеевки в 2014 году на окраине города нашел боеприпасы и спрятал их на территории здания бывшего учебного комбината. Мужчина планировал продать их.

Полицейские обследовали здание и изъяли 4 гранатомета РПГ-26, 3 гранатомета РПГ-22, 6 гранат РГД-5 с запалами и 1 200 патронов различного калибра. Боеприпасы будут направлены на экспертизу.

«Сведения по данному факту следователями внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!