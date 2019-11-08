Не только на Донбасс: Эксперт пояснил, чего не хватает для привлечения инвестиций

Для успешного привлечения инвестиций в Украину и, в частности, на Донбасс реализации реформы децентрализации в регионах недостаточно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе дискуссии на выставке «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве заявил руководитель сектора сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Стефан Шленинг.

«Предприниматели и граждане должны быть уверены в том, что на уровне официальной администрации в Киеве и в регионах Украины, на уровне представителей госслужб, работников областных и районных госадминистраций будут работать мотивированные и компетентные кадры, которые смогут прозрачно, оперативно, с удобством для потребителей работать», – сказал он.

«Проводится децентрализация, открываются центры оказания административных услуг. Я много раз был в таких центрах, и меня поразило, что там изменилось за последние годы, начиная с самого здания – современное комфортное здание, хорошо подготовленные кадры, предоставляется много услуг, и на многие вопросы люди получают ответы на месте», – отметил Шленинг.

По его мнению, есть еще один важный фактор, который касается не регионального уровня в вопросе привлечения инвестиций. «Это реформа юстиции – реформа судебной ветви власти, чтобы каждый гражданин и предприятие смогли обратиться в суд в случае необходимости, и могли доверять процедурам судебных учреждений, чтобы права граждан были защищены судебной системой. Это реформа центрального уровня и главный приоритет для президента страны, для нового правительства», – подчеркнул эксперт.

«Это основной фактор. Есть опрос среди местных и международных предприятий, и все они говорят, что если речь идет о прямых иностранных инвестициях, их в стране мало, потому что судебная система не работает как следует. Но я с оптимизмом смотрю на ситуацию. Думаю, что мы увидим значительные подвижки в этом направлении», – считает руководитель сектора сотрудничества Представительства ЕС в Украине.

Он также рассказал, что есть три основных показателя, по которым европейские партнеры хотели бы добиться улучшения для экономики Донбасса, и дешевые кредиты – один из инструментов этого.

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