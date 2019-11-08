С чиновниками Луганщины можно будет общаться онлайн

На Луганщине заработает пилотный проект, который позволит сократить дистанцию общения граждан и предпринимателей с представителями областных властей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе дискуссии на выставке «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Для упрощения работы бизнеса на следующей неделе мы начинаем разрабатывать с киевскими IT-шниками пилотный проект – программное обеспечение типа "Открытого офиса", что даст возможность напрямую общаться с областной администрацией, но дистанционно», – сказал он.

«Любая проблема, которая возникнет, будет фиксироваться в этом программном обеспечении, и в соответствии с направлением проблемы будет поступать в определенный департамент или управление [Луганской ОГА], что значительно сократит дистанцию, которую нужно пройти с обращением в бумажном виде или по телефону. Основные проблемные направления у меня, и я уже буду видеть, как и кто соответственно реагирует», – сообщил Гайдай.

Губернатор Луганщины добавил, что рабочая версия этого проекта появится в ближайшие месяцы.

Он также рассказал, что в Луганской области есть ряд программ для поддержки малого и микро-бизнеса, а в ближайшее время власти проведут аудит всех направлений в области, по которым выделяется финансирование.

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