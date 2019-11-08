На Банковой обсудили законопроект о защите политзаключенных

Рабочая группа по вопросам пропавших без вести и заложников обсудила законопроект о социальной защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает Офис президента Украины.

«Участники обсудили основные положения законопроекта "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", который нарабатывало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

В частности, рабочая группа обсудила особенности работы межведомственной комиссии, которая будет устанавливать факт захвата человека и его освобождения. От этого будет зависеть предоставление тех или иных гарантий и льгот этой категории граждан.

Также участники обсудили положение о предоставлении медицинской помощи, реабилитации, налоговых льгот и правовой защиты заложников от начала их незаконного задержания.

Как отметил адвокат Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Тимочко, законопроект направлен, в частности, уравнивание в социальных правах гражданских заложников и военных.

«Военных лучше обеспечивают. Всех заложников и пленных должны обеспечивать так, как это было в деле с украинскими моряками. Это была адекватная реакция общества на захват человека, адекватная помощь. Почему это не делалось для всех других заложников и пленных украинцев – мне неизвестно», – подчеркнул он.

При этом член рабочей группы и куратор 40-го батальона территориальной обороны «Кривбасс» Николай Колесник напомнил, что текст законопроекта является базовым, и участники группы должны его обработать.

«Главная наша задача – чтобы, когда этот закон будет принимать Верховная Рада, никого, ничего, ни одной категории, никакой проблемы не забыли. Законопроект должны проработать не только министерство и юристы, привлеченные к его написанию (или нашей рабочей группы), но и непосредственно те, кого он касается. Для этого нужна постоянная обратная коммуникация на местах. Особенно с теми, кого мы представляем в этой рабочей группе», – заявил он.

Также на заседании рабочей группы адвокат Максим Тимочко продемонстрировал примеры преодоления безнаказанности за военные преступления в отношении военных и гражданских заложников в результате российской агрессии. Юрист рассказал об особенностях установления фактов пребывания человека в плену, сбора свидетельств и работы Международного уголовного суда. В частности, продемонстрировал юридически правильную обработку фото- и видеоматериалов, а также опрос свидетелей захвата заложников, местонахождение которых пока не установлено.

«Нужно использовать международные механизмы, которые помогут нам не только в вопросах санкций, но и поиска этих лиц. Чтобы на любых встречах в наших должностных лиц были документы. Не просто информация, что человек где-то есть, что родственники много куда ездили, а конкретные факты, доказательства, документирование, юридическая работа. Эту работу должны выполнять все вместе», – заявил Максим Тимочко.

Также юрист отметил важность адвокатского сопровождения для грамотного оформления документов в таких категориях дел.

Со своей стороны Николай Колесник предложил предусмотреть создание со стороны правительства специальной группы адвокатов, которые этим будут заниматься.

Кроме того, на заседании рабочей группы обсудили деятельность Постоянной комиссии при Кабинете Министров Украины по розыску пропавших без вести в особый период. Куратор 40-го батальона территориальной обороны «Кривбасс» заявил, что сейчас она не работает и необходимо как можно быстрее полноценно запустить ее работу. Ведь это – инструмент для поиска пропавших и возвращения заложников, а также для работы поисковых групп.

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