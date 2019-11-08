«Украинский донецкий куркуль»: Жебривский назвал проект своим главным достижением

Малый и средний бизнес – основа развития экономики любой страны, поэтому такие проекты как «Украинский донецкий куркуль» крайне важны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, на выставке «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Большие предприятия производят и кому-то должны это продавать. Нужен средний класс. Средний класс обеспечивается за счет малого бизнеса», – отметил он.
По его словам, о проекте развития малого бизнеса на Донетчине он в 2017 году разговаривал с пятым президентом Украины Петром Порошенко, которого убеждал профинансировать проект «Украинский донецкий куркуль».
«На сегодняшний день, на мой взгляд, даже не школы, не дороги, не садики, не парки, не мосты, а ключевой мой успех [на посту губернатора Донетчины], что удалось запустить проект "Украинский донецкий куркуль". Потому что они заработают деньги для области и построят и школы, и все остальное», – заявил Жебривский.
«За те три года, что я работал на Донетчине, этот проект является самым успешным», – подчеркнул экс-губернатор.
Как сообщил первый заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Мороз, в 2020 году в Донецкой области на программу поддержки малого предпринимательства запланированы и зарезервированы средства госбюджета в сумме 22,9 млн грн.
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