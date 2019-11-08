Дело МН17 является частью иска Украины против России в Гааге, – Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины по делу «Украина против Российской Федерации» Елена Зеркаль отметила, что ситуация вокруг МН17 также является частью иска, поданного Украиной против РФ в Международный суд ООН, передает «Укринформ».

"По Боингу это очень важное решение потому, что на самом деле это означает, что Россия будет нести ответственность и должна перед международным судом оправдываться за то, как она поставляла оружие в Украину и то, что происходило. Это означает, что суд и международное сообщество будут в состоянии наглядно видеть, что происходило, иметь доступ ко всем материалам. Тем более, это может иметь влияние на следующий вопрос о рассмотрении создания того же трибунала в рамках Совета Безопасности ООН», – сказала Зеркаль.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного суда ООН о приемлемости жалобы Украины о финансировании Россией терроризма на Донбассе является мировым прецедентом и будет очень дорого стоить РФ во всех смыслах.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

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