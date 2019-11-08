Деньги, жилье, отсрочка по кредиту: Что еще в законопроекте о помощи заложникам и освобожденным из плена

Законопроект «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины» предусматривает выплату денежной компенсации пострадавшим. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Ирина Лоюк.

«Во-первых, это денежная помощь семьям и лицам, которые сейчас лишены свободы. Выплачивается единоразовая денежная помощь раз в год. Во-вторых, это единоразовая денежная помощь после освобождения. Люди, которых отпускают, которые возвращаются по обмену очень нуждаются в денежной помощи, чтобы стать на ноги, чтобы начать жить дальше свободной жизнью», – сказала она.

«В-третьих, это бесплатная медицинская помощь, психологические услуги – это должно входить в пакет государственных гарантий. Люди, которых освобождают оттуда, очень нуждаются в медицинской помощи. Мы это наблюдали во время сопровождения людей, которые были освобождены в предыдущие годы», – продолжила Лоюк.

По ее словам, новый законопроект также предусматривает способствование трудоустройству освобожденным лицам. «Это ваучер на обучение, это также поддержка в поиске работы. Сохранение места работы на время пребывания в плену или на время лишения свободы. Это очень важный момент, потому что мы знаем, что сейчас идут некоторые судебные рассмотрения дел гражданских лиц, которые были незаконно уволены во время их пребывания в плену. Зачисление периода пребывания в плену в страховой стаж. Право на образование для тех лиц, которые были освобождены, а также для детей таких лиц», – отметила правозащитница.

«Компенсация затрат на правовую помощь и бесплатная вторичная правовая помощь. К сожалению, эту категорию лиц сейчас не охватывает вторичная правовая помощь по закону, поэтому мы это учли», – сообщила общественница.

Разработчики законопроекта предусмотрели отсрочку платежей по кредитным обязательствам, освобождение от уплаты налогов и необходимости погашать кредиты и проценты финансовым учреждениям и банкам.

«Мы также пытались прописать в закон возможность не рассматривать в суде дела в отношении лиц, которые сейчас лишены свободы. Это очень важно, потому что, если не отсрочить право обращения в суд, мы можем получить ситуацию, когда, освободившись из плена, человек остается без жилья и другие ситуации. А также – обеспечение жильем для временного проживания для освобожденных лиц, которые нуждаются в таком жилье», – пояснила законодательные инициативы Лоюк.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали законопроект о статусе людей, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации в аннексированном Крыму, на Донбассе и в РФ, который в ближайшее время подадут на рассмотрение Верховной Рады.

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