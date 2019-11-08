Некоторые не выходят из квартир: В Мариуполе жильцы многоэтажки год живут без лифта (Видео)

Жильцы одной из многоэтажек в Мариуполе жалуются, что почти год в их доме не работает лифт. Жители говорят, что трудно носить воду, продукты и вещи на верхние этажи, особенно пенсионерам.

В доме № 31 на ул. Ермака уже больше года не работает лифт. Жительница дома София Кальченко жалуется, что ей приходится ежедневно ходить по лестнице на 8 этаж. «Таскаю ребенка, коляску, все это сама, плюс еще надо сделать покупки, живу одна мужа нет, очень тяжело. Я каждый месяц плачу за коммуналку, и на моем этаже все платят, нет у нас долгов», – говорит София.

Платят и все пенсионеры, уверяет другая жительница Татьяна Николаевна. Однако некоторые устали ждать, уже и из квартир не выходят. «Если люди постарше меня и 72 года и 80 лет. И есть женщина на 6 этаже, она вообще не спускается, потому что боится, что не дойдет обратно, у нее проблемы с сердцем», – рассказывает Татьяна Николаевна.

Другая жительница, Елена, вспоминает, что с больным сердцем, еще и беременная ходила пешком на 5 этаж. Теперь уже и сын родился, а с лифтом проблему не решили, хотя и обращалась во все инстанции. «Обращалась в Азовлифт, Мариупольлифт во все инстанции обращалась, будучи на девятом месяце беременности. Говорила, что плохо себя чувствую, но никто никакой помощи не оказал», – делится Елена.

По словам жильцов, домом управляет компания «Город для людей». Им здание передали на баланс год назад, без долгов, с исправным лифтом. Однако люди возмущаются, что за это время условия ухудшились.

В управляющей компании объяснили, что сначала остановили лифт, якобы, из-за долга, сейчас же он не работает, потому что нужно провести там капитальный ремонт. «Это общежитие, если я не ошибаюсь, забирает на обслуживание город. С декабря и если у городского бюджета есть средства для ремонта и запуска, то конечно будет ремонт», – пояснила менеджер компании «Город для людей» Елена Миненко.

Однако, жилищники чинить подъемник в ближайшее время не будут. Поэтому, люди надеются, что средства на ремонт заложат в городской бюджет.

Источник: ТК «Сигма»

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