Через КПВВ Донетчины пытались перевезти газовое оборудование и предметы декора

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Новотроицкое» за прошедшие сутки, 7 ноября, пограничники пресекли две попытки незаконно перевезти через линию соприкосновения товары на более чем 57 тыс. грн. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Краматорского и Донецкого отрядов вместе с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

В частности, через линию разграничения пытались провезти газовое оборудование и предметы декора, на общую сумму 57,5 ​​тыс. грн. Товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, на КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка» пограничники зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. «На такие предложения лица получили от пограничников категорический отказ. Граждане и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий», – добавили в пресс-центре.

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