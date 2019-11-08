Место под солнцем: Какой бизнес выгодно развивать на Донетчине

Для развития малого бизнеса в Донецкой области очень перспективным является обслуживание Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, на выставке «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказал экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Очень много сейчас говорят об ОСМД, но ни одно ОСМД не может содержать ни сантехника, ни электрика, никого-то еще. И как раз небольшие предприятия по обслуживанию ОСМД – это то, где куркули могут приложить усилия. Фактически, малый бизнес – это обслуживающий бизнес, это бизнес, который оказывает услуги, которыми большой бизнес никогда не займется. Это их место под солнцем», – отметил он.

«И в Мариуполе, и в Краматорске, и в Славянске, и во многих других городах создается ОСМД. А сегодня нужно сантехнику отремонтировать – куда? А есть какой-нибудь мужчина нормальный, у которого руки из того места выросли, набрал еще 2-3 таких, как он сам, создал [предприятие], и они: а) заработают для себя деньги; б) дадут возможность людям нормально пользоваться унитазом и ванной», – привел пример Жебривский.

Экс-губернатор Донетчины также подчеркнул, что малый и средний бизнес – основа развития экономики любой страны, поэтому такие проекты как «Украинский донецкий куркуль» крайне важны для региона.

Как сообщил первый заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Мороз, в 2020 году в Донецкой области на программу поддержки малого предпринимательства запланированы и зарезервированы средства госбюджета в сумме 22,9 млн грн.

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