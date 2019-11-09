Сводка из зоны ООС за 8 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также от ранений, полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 3 обстрела:

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов;

у Лебединского – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

вблизи Гнутово – из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

8 обстрелов НВФ осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

у Орехово – из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из автоматических гранатометов;

в районе Золотого (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия;

у Железного – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Пивденного –из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

у Крымского – из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Старомихайловки,. Минерального, Пикуз (до переименования Коминтерново), Васильевки, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»), Крутой Балки, Лозового, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина), Ужовки (до переименования Ленинское), Спартака. Применялись минометы калибром 82 мм и 120 мм, РПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В «ЛНР» заявили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелам подвергся район села Нижнее Лозовое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов (СПГ).

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