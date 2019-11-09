Ампутация пальца: В ОБСЕ уточнили последствия ранения ребенка гранатой в Иловайске

Во временно неподконтрольном правительству Иловайске (Донецкая обл.) мальчик получил ранение из-за разрыва светошумовой гранаты. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Члены патруля Миссии уточняли информацию о мальчике, который в июле 2019 года получил ранение вследствие разрыва светошумовой гранаты в н. п. Иловайск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-востоку от Донецка)», – говорится в сообщении.

30 октября медперсонал Иловайской городской больницы рассказал СММ, что 12 июля был госпитализирован 11-летний мальчик с ранением руки. В тот же день его перевели в больницу Харцызск (неподконтрольный правительству, 26 км к востоку от Донецка), где ему сделали операцию.

7 ноября женщина, представившаяся бабушкой мальчика, сообщила по телефону, что 12 июля ее 11-летний внук получил ранения двух пальцев левой руки, когда в его руках разорвалась граната. В результате один из двух пальцев ампутировали. В тот же день в Иловайске мужчина и женщина, назвавшиеся соседями пострадавшего мальчика, сообщили, что видели мальчика с перевязанной левой рукой.

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