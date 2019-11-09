Ситуация в пунктах пропуска утром 9 ноября: Прибывают бодро

Сегодня утром, 9 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 ноября через КПВВ последовало 39,3 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9125 человек и 1110 транспортных средств;

«Марьинка» – 8040 человек и 1335 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7785 человек и 1510 транспортных средств;

«Гнутово» – 3770 человек и 855 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10630 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 35/40;

«Марьинка» – 0/65;

«Новотроицкое» – 20/30;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Егор: «5:27. Каргил. 6:20 (мск). Общая на спуске моста, льготы машин 40. На левой обочине елочкой перевозы»;

Геннадий: «7:27. Марьинка в Донецк 40 авто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Андрей «4:27. На 5.25 (мск). Еленовка примерно 50 до полиции. Прибывают бодро».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Андрей: «8:14. Октябрь: льгота 14 машин, обычная до знака Куликово. Каждые 10 минут протяжка».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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