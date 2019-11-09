В МВД заверили, что полиция сможет контролировать линию разграничения

Несмотря на то, что в полиции нехватка кадров, она сможет поддерживать порядок на Донбассе в случае удачного разведения войск. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Он согласился с тезисом, что в случае удачного разведения войск сил Нацполиции и Нацгвардии будет достаточно, чтобы поддерживать порядок в Золотом и Петровском и по всей линии разграничения.

«Мы сделали просчеты. По ним у нас хватает сил, безусловно, с привлечением Нацгвардии. Сомнительно, что без нее хватило бы столько сил самих полицейских. Поэтому и привлечены и полицейские, и нацгвардейцы для обеспечения безопасности, правопорядка, а также антидиверсионной работы в этих районах», – рассказал Шевченко.

Как сообщалось ранее, «главы» «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин одновременно заявили о «зеркальных мерах» и «невозможности процесса разведения сил на новых участках» в случае появления украинской полиции и Нацгвардии на участках разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было. 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвалразведение сил у Золотого «хорошей новостью».

Также сообщалось, что замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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