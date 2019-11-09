ОБСЕ за последние сутки зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области (Инфографика)

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине за последние сутки зафиксировали более случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и меньше – в Луганской. Об этом говорится в отчете Миссии.

«По сравнению с предыдущим отчетным периодом, СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше – в Луганской областях», – говорится в ежедневном отчете.

Отмечается, что в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов (около 480), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 190 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в северном и южном направлении от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), в районах к востоку и юго-западу от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка), в том числе и большинство взрывов, а также к юго-западу от н.п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений (все взрывы) режима прекращения огня, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (10 взрывов по сравнению 14 соответственно). Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районах к юго-западу от н. п. Трехизбенка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-западу от Луганска).

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