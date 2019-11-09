На кого жители ОРДЛО возлагают ответственность за войну на Донбассе, – опрос

96,2% жителей ОРДЛО* возлагают ответственность за конфликт на Донбассе и на украинскую власть после Майдана. 85,3% считают, что в этом виноваты местные активисты Майдана, 76,7% винят в этом Евросоюз, 89,2% – США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и «Зеркала недели. Украина», проведенном при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп».

При этом мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса. В то же время местных активистов Антимайдана обвиняют 45,6%, а власть ДНР/ЛНР – всего 29,2%.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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