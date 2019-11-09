ДТП на Донетчине: На дороге между двумя селами погиб велосипедист (Фото)

В Донецкой области между селами Александровка и Дмитровка (Славянский район) в темное время суток произошло ДТП. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

В темноте 36-летний водитель автомобиля «Ланос» вовремя не заметил велосипедиста, который двигался с ним в одном направлении, и совершил на него наезд. От полученных травм пострадавший погиб. Он оказался местным жителем 1982 года рождения.

Полицией по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

«Напоминаем, что с сокращением светового дня и ухудшением погодных условий водители велосипедов должны уделять повышенное внимание своей безопасности на дороге: соблюдать правила дорожного движения, использовать катафоты и светоотражающие элементы одежды», – говорится в сообщении.

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