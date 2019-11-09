Более половины жителей ОРДЛО приветствуют присутствие украинских наблюдателей на местных выборах, – опрос

Больше половины жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса согласны на присутствие украинских СМИ и наблюдателей во время проведения местных выборов, но гораздо большее доверия у жителей «потустороннего Донбасса» вызывают иностранные СМИ. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и «Зеркала недели. Украина», проведенном при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп».

Так, готовы допустить украинские медиа отслеживать процесс волеизъявления в Донбассе 55,3% респондентов. «Однозначно да» ответили 19,4% и «скорее да» – 33,7%. Не хотят присутствия украинских журналистов 41,4% опрошенных. В частности «однозначно против» – 17,3% и «скорее нет» отвечают 24,1%.

Похожая позиция и относительно украинских наблюдателей: 54,7% жителей ОРДЛО не возражают против их присутствия («однозначно да» – 18,9%, «скорее да» – 35,8%), а не согласны с допуском наблюдателей 41,9% опрошенных («однозначно нет» – 22,9%, «скорее нет» – 19%).

В то же время гораздо большее доверие у жителей оккупированного Донбасса вызывают иностранные СМИ и наблюдатели: 73% респондентов допускают их присутствие, а возражают против приезда иностранцев менее четверти жителей ОРДЛО – 23,9%.

Исследование проводилось Украинским институтом будущего (УИБ) и «Зеркалом недели. Украина» при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп» с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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