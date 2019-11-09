В «ДНР» остановился вентилятор шахты: Под землей блокировано 32 горняка

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на восточном вентиляционном стволе шахты им. Калинина произошла остановка вентилятора главного проветривания. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает «МЧС ДНР».

В шахте на горизонте 1070 м находилось 32 горняка, угрозы жизни и здоровью нет.

8 ноября, в 18:00 на поверхность поднято 28 шахтеров, 4 человека остались в выработке для проведения работ по обеспечению работоспособности шахты.

В 23:15 работа вентилятора главного проветривания восстановлена.

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