С КПП «Александровка» в тяжелом состоянии увезли мужчину в больницу

В «ДНР» на контрольно-пропускном пункте «Александровка» (расположен на линии разграничения на дорожном коридоре Донецк-Курахово) оказали помощь мужчине. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает «МЧС ДНР».

Спасатели и фельдшер оказали доврачебную помощь мужчине 1989 г.р. перенесшему эпилептический приступ и в тяжелом состоянии передали его работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в ГБ №14 временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.

За сутки в пункты оказания помощи обратилось 327 человек, за медицинской помощью обратилось 28 человек.

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