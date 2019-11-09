В штабе ООС заявили о готовности к разведению сил в Петровском

Украинская сторона готова к началу разведения сил и средств в Петровском. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств. За процессом наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ.

«Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали вчерашнее разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12:00», – говорится в сообщении.

При этом представители «ДНР» также сообщили о прибытии миссии ОБСЕ в поселок Петровское.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, наблюдатели прибыли сюда «для фиксации разведения сил и средств».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили, что готовы к зеркальному и синхронному разведению сил и средств в районе Петровского и Богдановки в субботу, 9 ноября.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было.

8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.

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