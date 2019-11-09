Движение сегодня не очень: Ситуация в пунктах пропуска днем 9 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ольга: «12:25. На полиции стоим 10-е. Льготы столько же, суперльготы 3-4. Очень долго проверяют, около часа. Запускают на полицию по 15 машин: вчерашний чудо-пропуск закончился. Льготники очень нервничают, несчастные».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Наталья: «10:31. Киргил в Украину на спуске с моста стою на знаке мины. 74, льготы немного»;

M. R.: «11:58. Каргил в сторону Украины. Основная до моста. Льгота машин в половину меньше. Движение сегодня не очень»;

Татьяна: «14:06. Каргил в Украину очередь около 70 машин, движения практически нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Андрей: «12:19. Еленовка в Донецк машин 40»;

Ольга: «12:48. На Еленовке на въезд в Донецк в будке последней капец творится. Люди стоят, всех туда отправляют на проверку»;

Максим: «13:23. Еленовка в Донецк – до сигаретного ларька»;

Ольга: «13:54. Машин немного. До блока, где раньше отсечка была».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Наталья: «12:11. На Октябре 20 машин, на Пищевике почти никого. В сторону Донецка на Пищевике никого, на Октябре 12 машин»;

Витас: «14:20. Октябрь в Мариуполь никого, в днр машин 40, Пищевик 7 авто на заезд».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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