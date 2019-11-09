В Макеевке автомобиль «депутата» сбил старушку

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

«Макеевка. Между Батова и "Шоколадом", микроавтобус "Фольцваген", двигаясь на Донецк, сбил пешехода – бабульку с палочкой, которую отбросило на встречку, старушка погибла на месте. Авто депутата НС ДНР, бывшего мэра Макеевки Юрия Покинтелицы. Кто был за рулем, нам пока неизвестно», – говорится в сообщении.

В комментариях макеевчане пишут, что на этом отрезке дороги довольно часто происходят серьезные ДТП с пострадавшими.

Евгений: «Начните с того, что там вообще место гиблое! Там постоянно что-то плохое происходит! Дорожным службам и ГАИ давно пора задуматься над этим местом»;

Инна: «Ехали мы вчера там сразу после происшествия. Это участок дороги в низине после светофора на Батова. Там темень – глаза выколи, пешеходных переходов там нет. Если бы не гаишники в светоотражающих одеждах, мы вообще ничего не увидели. Бабули уже никакой не было, только две гаишные машины светились в темноте и еще одна гражданская машина, которую разглядеть было нереально (даже в открытое окно)»;

Ваня: «Не хочу выгораживать этого "народного" мэра, но часто пешеходы сами виноваты. Миллионы случаев за день, когда пешеходы нарушают. Лень же в подземный переход спуститься, надо лететь через дорогу, троллейбус же уедет».

Также горожане подчеркивают, что скорее всего старушка сама нарушила правила дорожного движения. Кроме того, они допускают, что ДТП можно там избежать, если ехать не нарушая скоростной режим.

Виктор: «Что бабулька переходила в неположенном для перехода месте, почему не написали?»;

Дмитрий: «Бабушка, скажут, была пьяная в драбодан, а за рулем бусика никого не было, это он с горки катился...»;

Ольга: «Бабушка с палочкой не могла резко и неожиданно выбежать на дорогу. Бабушки очень медленно переходят дорогу. Если бы скорость не была превышена, или водитель не был бы (возможно) занят чем то еще, помимо дороги – он бы успел ее увидеть и вовремя остановиться».

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