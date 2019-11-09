Запущены белая и зеленая ракеты: Разведение войск у Петровского началось

Сегодня, 9 ноября, в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности приступить к разведению.

После запуска зеленых ракет началась практическая часть мероприятий – отвод сил и средств за пределы участка разведения.

Начало разведения подтвердил заместитель командующего Объединенных сил Украины генерал-майор Богдан Бондарь.

ВСУ и НВФ «ДНР» должны отойти на километр отойти на 1 км от тех позиций, которые занимали. На это сторонам дается дня.

Как сообщалось ранее, для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили, что готовы к зеркальному и синхронному разведению сил и средств в районе Петровского и Богдановки в субботу, 9 ноября.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было.

8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.

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