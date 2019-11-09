В Луганской области во время конвоирования сбежал задержанный (Фото)

В Луганской области во время конвоирования в изолятор временного содержания совершил побег задержанный. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

«Новоайдарским отделом полиции ГУНП в Луганской области разыскивается Байдак Вадим Дмитриевич, 07.09.1997, который 08.11.2019 года во время конвоирования в изолятор временного содержания Старобельск совершил побег из-под стражи», – говорится в сообщении.

Также опубликовано фото совершившего побег.

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