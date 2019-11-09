Яценюк оценил признание Международным судом ООН иска по делу Украины против РФ

Международный суд ООН 8 ноября признал приемлемым иск по делу Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Данный факт лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк назвал «очередной победой Украины, которую мы начали ковать еще в 2014 году». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов напомнил, что «решение о преследовании государства-агрессора в Международном суде ООН за финансирование терроризма было одним из приоритетов программы моего правительства, которую мы представляли в парламенте 11 декабря 2014».

В пресс-службе напоминают, что еще 11 декабря 2014 тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил с парламентской трибуны о начале процедуры подачи иска против РФ в Международный суд ООН по поводу нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с терроризмом. «Россия финансирует терроризм, и она обязана за это ответить. И она ответит в Международном суде ООН», – подчеркнул тогда Яценюк.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!