В Славянске 16-летняя девушка упала с балкона: Полицейские проводят проверку

В Славянске (Донецкая обл) девушка-подросток выпрыгнула с балкона 2 этажа. О происшествии в полицию сообщили медицинские работники. 40-летняя мать их вызвала на помощь дочери. С многочисленными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

По предварительной информации – девушку не пустили гулять и она не нашла ничего лучше чем прыгнуть с балкона.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Полиция обращается ко всем родителям: будьте ближе к своим детям, обращайте внимание на круг знакомств своих детей, с кем общаются, как проводят свое время. Уделяйте внимание причинам резких изменений в их поведении. Вовремя выявленные взрослыми "тревожные сигналы" помогут детям избежать многих проблем, в том числе и не стать жертвой преступлений», – говорится в сообщении.

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