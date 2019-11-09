Как проходит разведение сторон у Петровского (Фото)

В районе Богдановки и Петровского (Донецкая обл.), начался практический этап процесса разведения сил и средств на участке №3. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Сегодня, 9 ноября, в 12:00, в районе н.п. Богдановка и Петровское Донецкой области, начался практический этап процесса разведения сил и средств. Украинская сторона была готова к практическому разведения еще вчера, 8 ноября. Эта дата определена учитывая тот факт, что последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения сил и средств №3 (н.п. Петровское), отражено в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ в Украине от 31.10.2019, зафиксировано 30 октября этого года. Действия оккупационных войск нелогичные, о чем свидетельствует готовность, вопреки международным договоренностям, к разведению 4 ноября и неготовность, по непонятным причинам, 8 ноября. Предварительно была достигнута договоренность о начале разведения 9 ноября», – говорится в сообщении.

Также в штабе ООС опубликовали хронологию начала разведения сил и средств 9 ноября:

12:00 –12:01 – белый сигнал ракеты с обеих сторон, подтвердили готовность.

12:10 – повторный сигнал зеленой ракетой НВФ РФ.

12:15 – повторный сигнал зеленой ракетой украинской стороны.

12:20 – практическое разведения сил и средств начато.

Отмечается, что сигналы ракет были подтверждены СММ ОБСЕ и наблюдательными постами ВСУ на передовой.

С участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, три боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия.

Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и военнослужащими украинской стороны СЦКК. «Он реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске. В частности, Протокола от 5 сентября 2014 года, Меморандума от 19 сентября 2014 года, а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года», – уточняют в штабе.

Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней. Затем осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

На 29 сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день, представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий.

В штабе напомнили, что процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон.

Как сообщалось ранее, для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили, что готовы к зеркальному и синхронному разведению сил и средств в районе Петровского и Богдановки в субботу, 9 ноября.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было.

8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.

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