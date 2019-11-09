В Петровском уже отводили войска, тогда противник начал занимать позиции ВСУ, – командование ООС

Украинские военные в 2016 году уже проводили разведение сил и средств на участке в районе Петровского (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, передает пресс-центр Операции объединенных сил.

«В 2016 году уже был отвод на этом участке. Но противник двигался вперед, и украинская сторона снова заняли эти позиции. Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад. Если будут обстрелы противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимает решение на возвращение на прежние позиции. Другие участки ни в минском, ни в нормандском формате для процесса разведения не обсуждались», – пояснил заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

Как сообщалось ранее, для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили, что готовы к зеркальному и синхронному разведению сил и средств в районе Петровского и Богдановки в субботу, 9 ноября.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было.

8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.

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