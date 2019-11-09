В РФ заявили, что приветствуют разведение сил у Петровского

Россия приветствует отвод ВСУ и незаконных вооруженных формированиц «ДНР» возле линии соприкосновения в районе Петровского (Донецкая обл.). Об этом заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов, передают российские СМИ.

«Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация как посредник Минского процесса приветствует это событие», – отметил он.

Как сообщалось ранее, заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь заявил, что украинские военные в 2016 году уже проводили разведение сил и средств на участке в районе Петровского, но противник двигался вперед, и украинская сторона снова заняла эти позиции.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было.

8 ноября от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.

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