Госстат назвал наиболее подорожавшие продукты октября

С начала года цены на продукты питания в Украине выросли на 4,1%. При этом в годовом измерении (к октябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 6,5%. Но если смотреть в месячном измерении, сравнивая октябрь с сентябрем, потребительские цены увеличились на 0,7%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

За октябрь в Украине продукты питания подорожали в среднем несущественно – на 1%. Больше всего прибавили в цене такие:

Яйца – на 9,6%.

Овощи – на 4,6%.

Молоко – на 2,6%.

Алкогольные напитки и табачные изделия – на 0,8%.

В то же время сахар подешевел – на 2,3%, фрукты – на 0,6%.

Что же касается других потребительских товаров, то динамика выглядит следующим образом:

Цены на связь выросли на 4,2%.

Отдых и культура подорожали на 0,3%.

Образование подорожало на 0,4 %.

Рестораны и гостиницы подорожали на 1,1%.

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