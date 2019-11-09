Госстат назвал наиболее подорожавшие продукты октября

С начала года цены на продукты питания в Украине выросли на 4,1%. При этом в годовом измерении (к октябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 6,5%. Но если смотреть в месячном измерении, сравнивая октябрь с сентябрем, потребительские цены увеличились на 0,7%, сообщает Государственная служба статистики Украины.
За октябрь в Украине продукты питания подорожали в среднем несущественно – на 1%. Больше всего прибавили в цене такие:
- Яйца – на 9,6%.
- Овощи – на 4,6%.
- Молоко – на 2,6%.
- Алкогольные напитки и табачные изделия – на 0,8%.
В то же время сахар подешевел – на 2,3%, фрукты – на 0,6%.
Что же касается других потребительских товаров, то динамика выглядит следующим образом:
- Цены на связь выросли на 4,2%.
- Отдых и культура подорожали на 0,3%.
- Образование подорожало на 0,4 %.
- Рестораны и гостиницы подорожали на 1,1%.
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