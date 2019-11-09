Известно, сколько жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины: опрос

57,8% жителей неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей считают себя гражданами Украины. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и «Зеркала недели. Украина».

Согласно обнародованным данным, в то же время 34,8% жителей ОРДЛО имеют паспорта «ДНР» или «ЛНР», а 6,8% – российские. В то же время 42,9% жителей этих территорий никогда не задумывались о получении российского гражданства.

Опрос проводился в период с 7 сентября по 31 октября 2019 года. Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов – 800 жителей Луганской и 806 из Донецкой области. Погрешность исследования составляет не более 3,2%.

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