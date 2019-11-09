Уйдет ли Путин с Донбасса: Экс-посол США высказал свое мнение

США – целиком на стороне Украины. Америка считает, что урегулирование донбасского конфликта не должно происходить за счет утраты Украиной суверенных территорий. Такое мнение высказал посол Соединенных штатов Америки в Украине в 1998–2000 годах Стивен Пайфер, передает «НВ».

По его словам, у Зеленского есть шанс решить с Путиным проблему возвращения Донбасса, но все же Пайфер настроен не оптимистично.

«Если Путин захочет уйти с Донбасса – я в это слабо верю, но все же, – Зеленский не будет для этого препятствием. Если Зеленский хочет мира – надо попробовать его достичь. Вопрос в том, есть ли в его политике достижения мира красные линии, которые он не будет переходить», – сообщил он.

При этом посол напомнил, что оккупация Донбасса – это политика России по недопущению вступления Украины в НАТО. «Россияне использовали похожую тактику дестабилизации в отношении Приднестровья, Боснии, Сербии. Если завтра в два часа дня Украина вступит в НАТО, то, получается, в три часа дня НАТО должно будет вступить в войну с Россией», – пояснил он.

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