Всемирный банк ищет новые модели экономического развития

Учитывая, что еще до кризиса экономика Донбасса шла на спад, Всемирный банк не считает, что простое ее воспроизводство будет правильным решением. В 2014-м году, когда начался кризис, Донбасс уже был слишком зависим от государственного финансирования и поддержки, его экономическая жизнеспособность уже была под вопросом. Об этом в интервью для ZN.UA заявила Сату Кахконен – директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

По ее словам, ВБ ищет новые экономические модели, новые двигатели и стимулы для экономического роста региона. Понятно, что восстановление Донбасса не будет быстрым и не может ограничиваться лишь восстановлением инфраструктуры.

«Наш опыт работы в других странах, которые пережили конфликты, говорит о том, что, помимо инфраструктуры, есть потребность в оказании качественных государственных услуг, улучшении работы местных органов власти, создании здоровой социальной среды, формировании социального единства», – отмечает директор представительства ВБ.

По ее мнению, сейчас Донбасс находится под влиянием тех ограничений роста, которые влияют и на другие регионы Украины. Существует три принципиальных фактора, которые позволят регионам ускорить их развитие: повышение производительности труда, улучшение и углубление бизнес-связей как в пределах страны, так и на внешних рынках, и стимулирование конкуренции.

«Сейчас Всемирный банк начал исследование моделей экономического восстановления Донбасса. Мы хотим лучше понять, какие пути развития подходят разным регионам Донбасса – Донецкой и Луганской областей. И мы надеемся, что потом результаты нашей работы станут основой стратегии развития Донбасса, которая будет разрабатываться правительством Украины», – подчеркивает Сату Кахконен.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: