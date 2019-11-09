В Польше по запросу РФ задержали участника боевых действий на Донбассе

В Польше задержали добровольца Игоря Мазура. Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Движение сопротивления капитуляции».

«Сегодня в Польше задержали известного добровольца, участника войны с русскими оккупантами, заместителя командира УНСО и одного из соучредителей ДСК Игоря Мазура "Тополя". Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашему собрату», - говорится в сообщении.

Участники движения требуют от МИД вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Игоря Мазура, а польскую сторону призывают «прекратить выполнять российские инструкции – Москва это не оценит».

Данную информацию на своей странице в Facebook также подтверждает экс-нардеп Игорь Мосийчук: «Только что мне подтвердили, что на территории Польши, а именно в Варшаве по запросу РФ задержан участник нашей национально-освободительной войны на Востоке, известный активист Игорь Мазур».

На своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова подтвердила данную информацию и сообщила, что «по имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не придают адвоката».

По словам Денисовой, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

«Призываю Министерство иностранных дел максимально способствовать освобождению Игоря Мазура – украинского общественного активиста и участника русско-украинской войны в Донбассе. Также, обращаюсь к представителям СМИ с просьбой максимально помочь распространить информацию, чтобы не допустить судилища и выдачи Игоря Мазура Российской Федерации», – написала Денисова.

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