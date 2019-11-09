Украина против России: Российский МИД отреагировал на решение суда ООН

В российском Министерстве иностранных дел отреагировали на решение Международного суда ООН и надеются, что «суд ООН учтет позицию РФ на этапе рассмотрения спора по делу «Украина против России» по сути и «оставит без удовлетворения все украинские претензии». Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В России считают, что решение суда ООН о наличии у него юрисдикции для рассмотрения спора «не решает исхода дела», ведь до 8 декабря 2020 года Россия должна представить свои контраргументы по существу спора.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного суда ООН о приемлемости жалобы Украины о финансировании Россией терроризма на Донбассе является мировым прецедентом и будет очень дорого стоить РФ во всех смыслах.

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