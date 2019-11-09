Мост в Станице Луганской восстановят только для проезда коммунального транспорта, – Гайдай

Разведение сил и средств в Станице Луганской прошло успешно. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью ТСН.

«Мы имеем конечный результат – там не происходят военные действия, нет выстрелов. Там полностью работает нормальный современный КПВВ и заканчивают строить мост. Надеюсь, что мы своевременно его сдадим», – сказал он.

При этом он отметил, что через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт.

«Скорая помощь сможет проезжать. Мост выдерживает нагрузки, или какой-то микроавтобус проезжает свободно», – сказал он.

Также он отметил, что этот КПВВ даже при восстановленном мосте будет работать только для пешеходов.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

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