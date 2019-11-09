Открытие КПВВ «Золотое» зависит от Путина, – Гайдай

Украинская сторона готова открыть КПВВ «Золотое» для пропуска пересекающих линию разграничения в любой момент. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью ТСН.

«Мы планируем открывать КПВВ в Золотом хоть сегодня. То есть мы полностью готовы. Как там та сторона с оккупированной территории, я не знаю даже, как они сейчас себя называют, но мы все понимаем – какое будет решение Путина, такое будет решение и представителей так называемых "Л/ДНР". Завтра будет их политическая воля – и мы сразу открываем КПВВ. Оно полностью готово», – сказал он.

При этом он уточнил, что за месяц-два планируется полностью улучшить сервисное обслуживание людей, которые там будут переходить. «Потому что мы уже планируем получить две машины – мобильные ЦПАУ. Планируем одну из них там поставить, одну на Станице Луганской. Мы планируем сделать с министром инфраструктуры там сервисную зону, для того, чтобы там и машину было где поставить, возможно, заправка была, и кафе, и магазины. То есть мы сделаем более комфортным пребывание людей на КПВВ или чтобы скорость пересечения была минимальной», – пояснил он.

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