В штабе ООС рассказали, когда закончат разминирование возле Золотого и Катериновки

В вблизи Катериновки и Золотого (Луганская обл.) начался процесс разминирования. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь, сообщает УННhttps://www.unn.com.ua/ .

По его словам, завтра, 10 ноября, на этой территории работы по разминированию будут завершены.

«В течение 25 дней будут проводиться определенные работы на участке разведения в районе Петровского и Богдановки так же, как они сейчас проводятся в районе участка Золотого и Катериновки», – сказал Бондарь.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было. 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвалразведение сил у Золотого «хорошей новостью».

Также сообщалось, что замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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