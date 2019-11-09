В ОБСЕ рассказали, как отводили войска у Петровского

Сегодня, 9 ноября, вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали начало процесса разведения сил и средств на участке в районе Петровского. Об этом говорится в оперативном отчете Миссии.

Отмечается, что патрули СММ, находившиеся около участка разведения, видели, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования запустили осветительные ракеты в знак готовности обеих сторон к разведению сил и средств.

После этого наблюдатели видели, как военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены незаконных вооруженных формирований покидали участок разведения вместе с вооружением.

Миссия продолжит осуществлять мониторинг и верификацию процесса разведения.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было.

8 ноября от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.

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