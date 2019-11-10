Сводка из зоны ООС за 9 ноября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 9 ноября: Версии сторон конфликта

10.11.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 14 обстрелов:

  • четыре раза неподалеку от Водяного – из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • трижды у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • у Березового – из ручных противотанковых гранатометов;
  • в районе Песок – из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;
  • у Павлополя – из с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

4 обстрела НВФ осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • дважды у Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь нет.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Пикуз (до переименования Коминтерново), Горловки (пос. шахты 6/7), Азова (до переименования Дзержинское), Саханки, Донецка (Вольво Центр), Зайцево (южное), Ужовки (до переименования Ленинское). Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, РПГ, АГС, БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также сообщается, что в результате обстрела позиций у окраины Горловки получили повреждения домостроения по адресам:

  • ул. Земнухова, д. 12 (повреждена кровля),
  • ул. Земнухова, д. 25 (повреждено остекление);
  • ул. Заславского, д. 21 (повреждено остекление);
  • ул. Заславского, д. 42, (повреждено остекление);
  • ул. Заславского, д. 44, (повреждено остекление).

Жертв среди мирных граждан не зафиксировано.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщается.

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