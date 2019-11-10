Сводка из зоны ООС за 9 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 14 обстрелов:

четыре раза неподалеку от Водяного – из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Березового – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе Песок – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

у Павлополя – из с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

4 обстрела НВФ осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

дважды у Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь нет.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Пикуз (до переименования Коминтерново), Горловки (пос. шахты 6/7), Азова (до переименования Дзержинское), Саханки, Донецка (Вольво Центр), Зайцево (южное), Ужовки (до переименования Ленинское). Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, РПГ, АГС, БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также сообщается, что в результате обстрела позиций у окраины Горловки получили повреждения домостроения по адресам:

ул. Земнухова, д. 12 (повреждена кровля),

ул. Земнухова, д. 25 (повреждено остекление);

ул. Заславского, д. 21 (повреждено остекление);

ул. Заславского, д. 42, (повреждено остекление);

ул. Заславского, д. 44, (повреждено остекление).

Жертв среди мирных граждан не зафиксировано.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщается.

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