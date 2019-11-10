Разведение войск у Петровского: Размещены дополнительные патрули СММ ОБСЕ

На участке разведения сил и средств в районе Петровского (Донецкая обл.) были размещены дополнительные патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, передает пресс-служба Миссии.

Так, он приветствовал тот факт, что было начато отведение сил и средств с участка разведения в районе Петровского. «После того, как наблюдатели зафиксировали выход военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов вооруженных формирований за пределы участка разведения вместе со своим вооружением, глава Миссии подтвердил готовность СММ осуществлять мониторинг и верификацию процесса», – говорится в сообщении.

«Были размещены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие», – сообщил Чевик.

Напомним, вчера, 9 ноября, в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности приступить к разведению. После запуска зеленых ракет началась практическая часть мероприятий – отвод сил и средств за пределы участка разведения. Для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

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