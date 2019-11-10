Полмиллиона переселенцев зарегистрировались на Донетчине: Где больше всего

В Донецкой области по состоянию на 7 ноября официально зарегистрировано 500 тыс. 243 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 07.11.2019 на территории Донецкой области учтено 424 065 семей и 500 243 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 110 645;
- дети – 62 577;
- лица с инвалидностью – 17 489;
- пенсионеры – 309 532.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 854 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 52 726;
- Краматорск – 48 359;
- Славянск – 39 939;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 599;
- Константиновка – 23 390;
- Марьинский район – 20 666;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 284;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 299;
- Селидово – 16 271.
Напомним, в Украине по состоянию на 4 ноября учтены 1 млн 417 тыс. 267 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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