Полмиллиона переселенцев зарегистрировались на Донетчине: Где больше всего

Полмиллиона переселенцев зарегистрировались на Донетчине: Где больше всего

ДН

10.11.19 11:45dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 7 ноября официально зарегистрировано 500 тыс. 243 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 07.11.2019 на территории Донецкой области учтено 424 065 семей и 500 243 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 110 645;
  • дети – 62 577;
  • лица с инвалидностью – 17 489;
  • пенсионеры – 309 532.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 854 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 52 726;
  • Краматорск – 48 359;
  • Славянск – 39 939;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 599;
  • Константиновка – 23 390;
  • Марьинский район – 20 666;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 284;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 299;
  • Селидово – 16 271.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 ноября учтены 1 млн 417 тыс. 267 переселенцев из Донбасса и Крыма. 

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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