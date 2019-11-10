Полмиллиона переселенцев зарегистрировались на Донетчине: Где больше всего

В Донецкой области по состоянию на 7 ноября официально зарегистрировано 500 тыс. 243 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 07.11.2019 на территории Донецкой области учтено 424 065 семей и 500 243 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 110 645;

дети – 62 577;

лица с инвалидностью – 17 489;

пенсионеры – 309 532.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 854 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 52 726;

Краматорск – 48 359;

Славянск – 39 939;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 599;

Константиновка – 23 390;

Марьинский район – 20 666;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 284;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 299;

Селидово – 16 271.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 ноября учтены 1 млн 417 тыс. 267 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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