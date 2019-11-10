Арт-художник создал серию муралов на школах Северодонецка (Фото)

Арт-художник Ян Птушко из города Северодонецк создал серию муралов на школах города. Об этом сообщил фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.

По его словам, Ян – молодой и перспективный арт-художник. В городе и области уже есть множество и других его работ. Всего около 20. Данные работы выполнены в типичном ему стиле и цветах. «Тот случай, когда один человек делает свой город позитивнее и ярче, с размахом, как за семерых», – отметил Гетьман.

Так, в апреле текущего года муралы созданы:

ОШ №4, ул. Гагарина, 90;

ОШ №8, ул. Вилесова, 10;

ОШ №17, ул. Курчатова, 34;

ОШ №20 (возле школы), ул. Гагарина, 113.

Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Уже созданы такие муралы: «Missae Ferrum» (Чугун и лотос), «Освободи свои эмоции», на экологическую тематику, «Не стена, а дверь», «Корсак», «Персей», «Піднесення», мурал, символизирующий единение и взаимодействие человека и природы.

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