В Луганской области задержали злоумышленника, совершившего побег из-под стражи

В Луганской области правоохранители задержали мужчину, который сбежал из-под стражи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУНП в области Татьяна Погукай.

«Сотрудниками полиции было установлено местонахождение ранее судимого Вадима Байдака, сбежавшего из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания», – написала Погукай.

Сообщается, что беглец был найден в заброшенном нежилом доме в селе Спеваковка Новоайдарского района, где он скрывался.

Кроме того, подозреваемый теперь будет отвечать согласно законодательству Украины за побег из-под стражи. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Как сообщалось ранее, Байдак сбежал при конвоировании его в СИЗО.

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